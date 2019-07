Seit Januar registrierten die Behörden rund 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal. Dabei wurden sieben Menschen getötet, darunter ein Epidemiologe der WHO. Dutzende Mitarbeiter und Patienten erlitten Verletzungen. Der Notstand bedeutet eine höhere Alarmbereitschaft sowie den schnelleren Einsatz von Finanzmitteln. Betroffene Länder wie der Kongo sollten noch intensiver Ebolafälle identifizieren und Infizierte isolieren, hieß es weiter. Die Impfkampagne solle verstärkt werden. Nachbarländer müssten ihre Grenzen besser überwachen und alles daran setzen, importierte Fälle zu entdecken. Die WHO lehnte jedoch Reisewarnungen und Grenzschließungen ab. Solche Beschränkungen würden den Kampf gegen die Seuche behindern.



Auch seien Untersuchungen an Flughäfen außerhalb der Region nicht nötig. Jenseits des Kongos waren bislang nur in Uganda einige wenige Fälle mit Todesfolge bekanntgeworden. WHO-Generaldirektor Tedros betonte am Mittwochabend, dass keine globale Gefahr bestehe. Zuvor hatte er sich stundenlang mit einem Expertenteam beraten, wie die Krise einzustufen sei. Bei der bislang schlimmsten Ebola-Epidemie zwischen 2014 und 2016 in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone war der WHO Versagen vorgeworfen worden, weil sie zu spät reagiert habe. Damals erkrankten mehr als 28.000 Menschen, von denen rund 11.300 starben.