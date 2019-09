Teller und Besteck aus Maisstärke kosten etwa doppelt so viel wie das Plastik-Geschirr. Wenn schon Müll nicht vermieden werden kann, soll er wenigstens gesammelt werden. Der Campingplatz befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet - wer hier zelten will, bekommt gleich mal einen Müllsack in die Hand gedrückt. Ehrenamtliche sammeln zusätzlich den ganzen Tag Abfall auf. Sogar Mülltrennung wird hier angeboten: Papier, Plastik, Restmüll - umweltbewusst feiern, das kommt immer besser an: "Wir sammeln unseren Müll direkt auf, Zigarettenstummel auch übrigens - und unser Pfand, den spenden wir nachher", sagt Festival-Besucherin Hannah Tornau.