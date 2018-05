Wanderer machen eine Pause (Archivbild) Quelle: ap

Da, im hohen Gras versteckt er sich, klein, rund und golden: ein Cortex lagonae cerevisiae. Unweit, am Rande eines Wanderweges lauert ein Potio ad corpus reficiendum apta, etwa handtellergroß, glatt und in bunten Farben. Winzig klein dagegen ein Vertreter der zahlreich vorkommenden Art Fusulus nicotianus consumptus, am Fuße eines Gipfelkreuzes. Was wie exotische Tiere im Naturraum in den Bergen anmutet, ist in Wahrheit: Müll. Ein Kronkorken, achtlos weggeworfen beim Bieröffnen, ein Trinkpäckchen aus Plastik, das die Sportlerin beim Rennen als Ballast loswird und noch häufiger zu finden ein Zigarettenstummel, der abgebrannte Rest der Belohnungskippe hoch oben auf dem Gipfel.