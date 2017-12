makro: Seitdem die Plastiktüte an der Kasse Geld kostet, ist der Gebrauch deutlich zurückgegangen. Dennoch ist er in Deutschland immer noch deutlich höher als in Dänemark, Irland oder Großbritannien. Brauchen wir nicht statt der freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels eine klare gesetzliche Regelung?