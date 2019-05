Nur dann hätte eine weitere Untersuchung im Kongress Aussicht auf Erfolg. So wie einst 1974, als das Parlament den Bericht des Sonderermittlers in der Watergate-Affäre wie einen Fahrplan nutzte. Der öffentliche Druck wuchs dabei so sehr, dass Richard Nixon zurücktrat. Aber wenn Mueller nicht zum Kronzeugen gegen Trump wird, dann werden die Demokraten wohl schnell die Segel streichen, weil ihnen eine Fortführung der Untersuchung und die ständige, öffentliche Erregung in den Medien im Präsidentschaftswahlkampf schaden würde.



Denn bei vielen Amerikanern haben die Nebelkerzen der Trump-Administration Wirkung hinterlassen. Sie wollen sich nicht mehr über etwas entrüsten, was sie längst wissen: Dass ihr Präsident gern lügt, täuscht und sich die Regeln macht, wie sie ihm gerade passen. Dazu passend twitterte Donald Trump an diesem Tag das, was viele denken: "Game over".