Doch Robert Mueller ist der Falsche, wenn es darum geht, ein juristisches Schriftstück mit Eloquenz und vielleicht auch ein bisschen Dramatik vorzutragen. Einsilbig antwortete er auf die Fragen von Demokraten und Republikanern gleichermaßen. "Ja", "Nein", "Bitte entnehmen Sie das meinem Bericht", waren seine Standardantworten. Fahrig, stellenweise nervös und unsouverän reagierte er auf die passagenweise salvenartig abgefeuerten Fragen. Strategie? Unklar, ob er unwillig war, knackige Soundbites zu geben, oder schlicht unfähig. Klar ist: So reißt man nicht fly over America mit, den Teil Amerikas, der die Ermittlungen in der Russlandaffäre - anders als Ost- und Westküste - nicht so engmaschig verfolgt.