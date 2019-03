Nach dem Abschluss der Untersuchung in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump hat Sonderermittler Robert Mueller Medienberichten zufolge keine weiteren Anklagen empfohlen. Das Nachrichtenportal "Politico" und andere US-Medien zitierten am Freitag übereinstimmend eine Quelle im Justizministerium mit den Worten, dass Mueller sich nicht für weitere Anklagen ausgesprochen habe. Zuvor war bekannt geworden, dass Mueller seine Ermittlungen nach fast zwei Jahren beendet und einen vertraulichen Bericht an das Justizministerium übergeben hat. Es liegt nun an Justizminister William Barr, welche Informationen er aus dem Bericht an den Kongress und darüber hinaus an die Öffentlichkeit geben will. (Quelle: dpa)