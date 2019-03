Nein. Trump spielt eine zentrale Rolle in einem anderen Fall in New York. Ihm wird vorgeworfen, seinen Ex-Anwalt Cohen zu Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen angehalten zu haben, die Affären mit ihm gehabt haben wollen. Während des Präsidentschaftswahlkampfs soll Trump den Vorwürfen zufolge mögliche Sex-Skandale vertuscht haben. New Yorker Staatsanwälte nehmen zudem Trumps Fonds für seine Amtseinführung Anfang 2017 unter die Lupe.



Darüber hinaus gibt es einige Kongressuntersuchungen zu Trumps Umfeld, Politik und Finanzgebaren, die von den im Repräsentantenhaus dominierenden Demokraten angestoßen worden sind. Diese Ermittlungen könnten Trump bis ins Wahljahr 2020 verfolgen. Und die Demokraten machen weiter Druck: Sie pochen auf die vollständige Offenlegung von Muellers Report zur Russland-Affäre und seiner Beweisführung, damit sie ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Die Demokraten wollen Barr zudem für eine Anhörung ins Kapitol zitieren.



Quelle: AP