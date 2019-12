Heil betonte: "Wir dürfen unseren Wohlstand in Deutschland und in Europa nicht dauerhaft auf der Armut und der Ausbeutung von Menschen in anderen Teilen der Welt aufbauen." Das räche sich bitterlich und münde in großen Migrationsbewegungen. Als Beispiel nannten Heil und Müller die Kaffee-Produktion. Äthiopien sei Hauptexportland für Kaffee nach Deutschland - aber hier bekämen die Menschen nur 50 Cent pro Kilo, während es in deutschen Geschäften für acht Euro verkauft werde. Es brauche faire Preise vor Ort und faire Löhne, "damit die Menschen eine Zukunft haben".