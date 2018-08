In vielen afrikanischen Staaten wird in den nächsten zehn Jahren mehr gebaut als in Deutschland und in Europa in den letzten hundert Jahren. Gerd Müller, Entwicklungsminister

Der CSU-Minister ermutigt deutsche Unternehmen, Chancen für lukrative Investitionen in Afrika wahrzunehmen. Der Minister, der derzeit den Kontinent bereist, verwies im ZDF morgenmagazin auf Wachstumsmärkte des Kontinentes. "In vielen afrikanischen Staaten wird in den nächsten zehn Jahren mehr gebaut als in Deutschland und in Europa in den letzten hundert Jahren", sagte Gerd Müller. In Mosambik etwa werde in den nächsten Tagen eine Brücke eingeweiht, ähnlich der Golden Gate Bridge in San Francisco. Vieles laufe bislang allerdings ohne deutsche Investoren. Auch im Rohstoff- und Energiebereich gebe es Investitionschancen.