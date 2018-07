Für die balearische Tourismusministerin Bel Busquets ist das Projekt ein Beispiel, wie dank der Abgabe der ökologische Fußabdruck des Tourismus verbessert werden kann. "Mit diesem Projekt schützen wir die Umwelt und können unseren Besuchern saubere Strände bieten", sagte sie bei einer ersten Auswertung der Initiative im Juni. Die größte Veränderung in der Müllpolitik könnte aber mit dem neuen Abfallgesetz eintreten, das im Herbst verabschiedet werden soll.



Darin wird festgelegt, dass bis 2020 unter anderem Kaffeekapseln, Plastiktüten oder Einweggeschirr biologisch abbaubar sein müssen. Die Hotels sollen statt Plastikflaschen kostenloses Wasser aus Getränkespendern anbieten. Um zehn Prozent will die Regierung so das Müllaufkommen in den kommenden zwei Jahren senken. "Sollten die im Gesetz festgelegten Ziele nicht erreicht werden, wird zudem ein Pfandsystem eingeführt", heißt es aus dem Umweltressort.