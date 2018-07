Wir wissen nicht, was los ist. Reisender Anthony Michaels-Moore aus den USA

Noel dagegen gibt sich entspannter. Der 20-Jährige will eigentlich nach Barcelona in Spanien fliegen, um in der Stadt Calella mit seinen Kumpels Party zu machen. Daraus wird erstmal nichts. Mit Sonnenbrille auf dem Gesicht liegt er auf den Fliesen der Halle und versucht sich zu entspannen. Anthony Michaels-Moore will mit Frau und seinen zwei Kindern eigentlich nach Albuquerque (USA) fliegen. "Wir wissen nicht, was los ist. Informationen kommen viel zu spät", findet der 61-Jährige.