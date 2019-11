Beim Oktoberfest hat es in diesem Jahr einen Rekord an Alkoholfahrten gegeben. Ein Grund waren E-Tretroller. Die Polizei stoppte in den beiden Festwochen 774 alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Davon waren 414 auf E-Scootern unterwegs, wie die Polizei am Sonntag zum Abschluss des Volksfestes berichtete.