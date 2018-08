Wolfgang Ischinger zieht ein ernüchterndes Fazit in München. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hat ein ernüchterndes Fazit der diesjährigen Diskussionen gezogen. Man habe gehört, was in der Welt falsch laufe, was die Gefahren seien und was man vermeiden wolle, sagte Wolfgang Ischinger zum Abschluss.



Aber man habe nicht genug zu konkreten Schritten gehört, die eine Verbesserung der düsteren Perspektiven herbeiführen könnten. Bei der Sicherheitskonferenz hatten rund 500 Politiker und Experten über die Konflikte und Krisen der Welt diskutiert.