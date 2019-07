Christopher Street Day in München.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bei der Politparade des Christopher Street Days (CSD) in München hat es erneut Wirbel um die Teilnahme der Gruppierung "Lesben und Schwule in der Union" (LSU) gegeben. Der Wagen wurde zweimal blockiert, so die Polizei.



Nachdem die Polizei die Blockierer angesprochen hatte, hätten diese die Straße verlassen. Später seien sie erneut angetroffen und kontrolliert worden. Schon 2018 war der LSU-Wagen blockiert worden. Die Aktion wurde mit Kritik am Umgang der CSU mit Minderheiten begründet.