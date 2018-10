Flughafen München, Terminal2, (Archiv). Quelle: Matthias Balk/dpa

Am Flughafen München ist die Abfertigung am Terminal 2 erneut vorübergehend gestoppt worden. Ein Mann war vom Transitbereich unberechtigt in eine Sicherheitszone gelangt. Er wurde nach 30 Minuten festgenommen. Das teilte die Bundespolizei mit.



Erst vor zwei Wochen verursachten zwei Passagiere auf die gleiche Art für 50 Minuten Stillstand. Am 28. Juli sorgte eine unkontrollierte Frau im Sicherheitsbereich des Flughafens für Chaos. 330 Flüge fielen aus - mitten in der Ferienzeit.