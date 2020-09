Kardinal Reinhard Marx (Archiv).

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat einer Abschaffung der Zölibatspflicht für Priester eine Absage erteilt. "Das wird nicht geschehen", sagte Marx bei einer Bilanz der Katholischen Akademie zur Amazonas-Synode im Vatikan. Dort hatten sich Bischöfe für die Priesterweihe von Verheirateten offen gezeigt.



In der Frauenfrage gehe es auch um Macht. Dieses Thema sei in der Kirche "nicht so beliebt". Die Kirche aber brauche Partizipation von Frauen, die "nicht nur dekorativ ist", so Marx.