Auch der Klimawandel spielt eine immer prominentere Rolle und forciert teilweise Naturkatastrophen. Denn der Temperaturanstieg hat in diesem Jahr zu zwei Extremen geführt: Starke Gewitter mit Sturzfluten auf der einen, Hitze und Dürre auf der anderen Seite. Im Mai und Anfang Juni kam es in Zentraleuropa - auch in Teilen Deutschlands - durch feuchte Luftmassen zu einer Serie von starken Gewittern. Die wiederum lösten zerstörerische Sturzfluten aus. Der Gesamtschaden durch diese Unwetter belief sich auf gut eineinhalb Milliarden Euro.



Gleichzeitig herrscht bereits seit Wochen ein anderes Extrem: Hitze und Trockenheit. Die führt schon jetzt dazu, dass die Ernten geringer ausfallen werden als in anderen Jahren. "In den Trockengebieten muss die jeweilige Landesregierung sich jetzt überlegen, ob sie die Notsituation ausruft, damit Direkthilfen geleistet werden können", meint Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Da solche Phänomene in ihrer Häufung neueren Ursprungs sind, sind die meisten Betroffenen auch nicht dagegen versichert. Bei Sturzflutschäden beispielsweise liegt der versicherte Anteil bei unter 50 Prozent. Schäden durch Sturm oder Hagel dagegen sind hierzulande dagegen größtenteils durch Versicherer abgedeckt.