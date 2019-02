Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel.

Quelle: Gali Tibbon/POOL AFP/AP/dpa

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen. Ein Sprecher der Konferenz sagte, die Absage sei in der vergangenen Woche erfolgt - kurz nachdem Konferenzleiter Wolfgang Ischinger das Kommen angekündigt hatte.



Gründe nannte der Konferenzsprecher nicht und verwies an das Büro Netanjahus in Jerusalem. Dort lehnte ein Sprecher eine Stellungnahme zunächst ab. Von israelischer Seite war die Teilnahme nie offiziell angekündigt worden.