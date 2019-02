"Es war ein Bild der vertieften transatlantischen Entfremdung, was man heute hier in München beobachten konnte", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek. Kanzlerin Angela Merkel habe dem US-Vizepräsidenten Mike Pence in allen Punkten widersprochen. Der Kontrast zwischen den Reden von Pence und Merkel hätte nicht deutlicher ausfallen können, sagte Gellinek.



Besonders deutlich wurde die Entfremdung beim Streit um das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2. US-Vize Pence richtete eine offene Warnung an Deutschland: "Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen." "Amerika stellt sich entschieden gegen Bemühungen, unsere Allianz durch politische Einmischung oder Energieressourcen zu spalten", sagte Pence. "Wir danken allen unseren europäischen Partnern, die sich klar gegen Nord Stream 2 positioniert haben, und rufen die anderen auf, dies ebenfalls zu tun" - eine direkte Spitze gegen Deutschland.