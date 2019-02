Je nach Angaben nahmen 3.500 bis 6.500 Menschen an der Demo teil.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Mit bunten Fahnen, Plakaten, Sprechchören und Trommelmusik haben in München Tausende friedlich gegen die Sicherheitskonferenz demonstriert. In der Innenstadt versammelten sich laut Polizei rund 3.500 Menschen. Die Veranstalter sprachen von mindestens 6.500 Teilnehmern.



Aufgerufen zu dem Protest hatte ein Aktionsbündnis linker Gruppierungen. Wegen der Proteste waren zahlreiche Straßen in Münchens Innenstadt gesperrt. Rund 3.000 Polizisten waren im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.