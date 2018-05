Sigmar Gabriel ist aktuell einer der beliebtesten Politiker. Quelle: Silas Stein/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht die größten Herausforderungen für Deutschland in den kommenden Jahren nicht in der Innen-, sondern in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.



Eine immer unbequemere Welt mache es immer schwieriger, Deutschland zu regieren und Europa zusammenzuhalten, schrieb Gabriel vor der Münchner Sicherheitskonferenz in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". In München beraten mehr als 500 Politiker und Experten über die Krisen dieser Welt.