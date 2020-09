Heusgen ist ein Vertrauter von Kanzlerin Merkel. Archivbild

Wolfgang Ischinger will mindestens noch bis 2021 Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz bleiben. Es gebe daher keinen Anlass, jetzt schon über die Übergabe des Postens an einen Nachfolger zu spekulieren, sagte der frühere Top-Diplomat. Die Spekulationen gibt es aber bereits.



Als Favorit für die Nachfolge Ischingers in München wird der derzeitige deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen und Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Christoph Heusgen, gehandelt.