Ischinger ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat das Expertentreffen in einem Kapuzenpulli im Design der blauen EU-Flagge mit gelben Sternen eröffnet. Einer der zwölf in einem Kreis angeordnete Sterne fehlte in Anspielung auf den Brexit. Er war auf der Rückseite des Hoodies angebracht.



Der 72-jährige frühere Spitzendiplomat will Europa in diesem Jahr zu einem Top-Thema der wichtigsten Sicherheitskonferenz weltweit mit mehr als 600 Teilnehmern machen.