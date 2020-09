Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier .

Quelle: Guido Bergmann/Bundespresseamt/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für höhere deutsche Verteidigungsausgaben und eine Stärkung des europäischen Pfeilers in der Nato ausgesprochen. In seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz bekannte er sich zu dem Ziel der Nato, dass jeder Mitgliedstaat zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte ausgeben soll.



Gleichzeitig warnte er allerdings davor, in der Außenpolitik einen zu starken Akzent auf das Militärische zu legen.