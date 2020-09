Fahne der Vereinten Nationen.

Quelle: picture alliance/dpa/Archivbild

Um ein Zeichen für internationale Zusammenarbeit zu setzen, hat die Münchner Sicherheitskonferenz die Vereinten Nationen geehrt. Jean-Pierre Lacroix, ein Stellvertreter von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, nahm in München den undotierten Ewald-von-Kleist-Preis entgegen. Geehrt wurde konkret der Einsatz für Frieden und Konfliktlösung.



"In einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen brauchen wir die Vereinten Nationen mehr als je zuvor", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Laudatio.