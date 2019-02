Ivanka Trump (l) und Ursula von der Leyen.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die US-Präsidententochter Ivanka Trump getroffen. Beide sprachen mit ihren Delegationen im Konferenzhotel Bayerischer Hof. Trump stellte der CDU-Politikerin eine eigene Regierungsinitiative vor, mit der sie Frauen in Entwicklungsländern helfen will.



Ziel ist es, bis 2025 etwa 50 Millionen Frauen in ärmeren Ländern mit US-Hilfen zu erreichen. Von der Leyen zeigte sich interessiert an dem Projekt.