"Deshalb", so Tony Blair, "müssen wir diese Technologie-Revolution so managen, dass die Menschen Vorteile davon haben, dass sie es als etwas wahrnehmen, das ihnen eine bessere Zukunft ermöglicht." Mit anderen Worten: Konzepte und konkrete Taten sind notwendig, um alle Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen und ihren Missbrauch zu verhindern. "Aber die Macher hinter dieser Revolution und die Macher in der Politik reden nicht miteinander", so Blair bei einer der kleinen Diskussionsrunden am Rande der Tagung. Bei diesen "side events" fällt der Begriff "Sputnik-Moment" immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema Künstliche Intelligenz.