Merkel nimmt am Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft teil. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Kurz vor ihrer Wiederwahl zur Kanzlerin will CDU-Chefin Angela Merkel mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft in München über deren Erwartungen an die Große Koalition sprechen. Auch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium und die Folgen für den deutschen Export dürften zur Sprache kommen.



Merkel nannte vorab ferner die Digitalisierung und die Unterstützung des Mittelstandes auf dem Weg zur "Industrie 4.0" als Themenschwerpunkte.