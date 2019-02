Zwei Gerichtsinstanzen gaben Amazon Recht. Deren Begründung: Die Verpflichtung der Unternehmen zur Information des Verbrauchers über Telefon- und Faxnummer müsse so ausgelegt werden, dass es primär auf schnelle Kontaktaufnahme und effiziente Kommunikation ankomme. Wenn nun das Unternehmen genug andere Möglichkeiten des direkten Kontakts zur Verfügung stelle, sei weder die Angabe von Telefon- noch einer Faxnummer erforderlich. Konkret biete Amazon ein Rückrufsystem an, außerdem gebe es per Chat oder E-Mail schnelle Kontaktaufnahmemöglichkeiten.