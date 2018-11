Das Zentralkomitee der Zanu-PF hatte Mugabe am Sonntag als Parteichef abgesetzt. In einer Fernsehansprache am Sonntagabend, in der Tausende Simbabwer gebannt seinen Rücktritt erwarteten, sagte Mugabe dennoch, er werde den Parteitag im Dezember leiten, der diese Beschlüsse bestätigen soll. Nach Mugabes Drehbuch sollte seine Frau auf dem Parteitag zu seiner Nachfolgerin aufgebaut werden.