Bilder von öffentlichen Auftritten zeigen einen Sterblichen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Die Anwärter auf die Macht haben sich längst in Stellung gebracht - vorneweg seine eigene Ehefrau, die prunksüchtige Ex-Sekretärin Grace (51). Mugabe wollte sich nächstes Jahr für eine weitere Amtszeit als Präsident bewerben, für seine Nachfolge hatte er schon Gattin Grace (52) aufgebaut. Ihr Lager innerhalb der Partei wird als "Jungtürken" bezeichnet. Das Gegenlager um den früheren Vize-Präsident Emmerson Mnangagwa (70) heißt im Volksmund "Team Lacoste", wohl nach der edlen Polohemd-Marke. Von der Opposition meldet Joice Mujuru (61), Vorsitzende der Partei Zimbabwe People First (ZimPF), Ansprüche an.