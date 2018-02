Der NDR hat die multiresistenten Keime nun in Gewässerproben in Niedersachsen nachgewiesen. Dabei tauchten die Bakterien in allen genommenen Proben auf. Ein hohes Vorkommen in der Natur ist damit nicht auszuschließen.



Ein Problem sind multiresistente Keime auch in Krankenhäusern. Dort spielen oft Hygienemängel, vor allem die Händehygiene, eine Rolle. Laut RKI kommt es jährlich zu 30.000 bis 35.000 Infektionen mit multiresistenten Keimen in deutschen Krankenhäusern. Davon gehen rund 1.500 Fälle (0,3 Prozent) auf Erreger zurück, die gegen fast alle Antibiotika resistent sind.