Antibiotikaresistente Keime können zum Tod führen. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die OECD fordert mehr Anstrengungen gegen Killer-Keime. Wenn nicht mehr unternommen werde, könnten zwischen 2015 und 2050 rund 2,4 Millionen Menschen in Europa, Nordamerika und Australien durch multiresistente Erreger sterben, heißt es in einer Studie.



Dabei handelt es sich um Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Laut OECD sterben in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr 2.180 Personen an Infektionen mit acht resistenten Bakterien. Bis 2050 könnten es insgesamt 92.300 werden.