Mick Mulvaney ist nicht länger Stabschef. Archivbild

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Stabschef im Weißen Haus. Trump twitterte, der Republikaner Mark Meadows werde den bislang geschäftsführenden Stabschef Mick Mulvaney ablösen. Mulvaney werde Sondergesandter für Nordirland. Trump hat damit bisher bereits drei Stabschefs verschlissen.



Mulvaney hatte den Präsidenten durch Aussagen in der Ukraine-Affäre zumindest zeitweise schwer in Erklärungsnot gebracht. Im vergangenen Herbst räumte er vor laufender Kamera ein, es habe in der Affäre ein "Quid pro quo" gegeben.