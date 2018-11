So lauten, langen Applaus bekommt Angela Merkel für ihre Rede selten. Selbst aus der Opposition. So klar sind ihre Reden aber auch selten gewesen. Traditionell geht es am zweiten Tag in der Haushaltsdebatte des Bundestages um den Etat der Kanzlerin und damit um die Generalabrechnung ihrer Politik. Diesmal hält sie ihre Rede zum letzten Mal als Kanzlerin und CDU-Chefin. Wie lange sie Kanzlerin bleibt, liegt auch daran, wer den Parteivorsitz im Dezember übernimmt. Also hakt Merkel diesmal die Errungenschaften dieses aktuellen Haushaltes kurz ab. Es geht ihr um die großen Linien. Und ihr Erbe.