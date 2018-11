Nigerias Ahmed Musa jubelt über seinen Treffer zum 1:0

Quelle: dpa

Nigeria hat in Gruppe D den ersten Sieg bei der Fußball-WM eingefahren und darf vom Achtelfinale träumen. Die Afrikaner schlugen Island mit 2:0 (0:0) und haben es im letzten Gruppenspiel gegen Argentinien nun selbst in der Hand.



In der ersten Halbzeit hinterließen die Isländer den aktiveren und besseren Eindruck, ohne zu klaren Chancen zu kommen. Nach der Pause änderte sich das Bild: Nigeria gab fortan den Ton an und ging durch ein Traumtor von Musa in Führung (49.). Erneut Musa stellte eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0. In der 83.Minute setzte Islands Sigurdsson einen Foulelfmeter über den Kasten.