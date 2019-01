Touristen stehen vor den Uffizien an. Archivbild

Quelle: Maurizio Degl'innocenti/ANSA/AP/dpa

Die Uffizienmuseen in Florenz melden für das vergangene Jahr einen Besucherrekord. "Wir haben zum ersten Mal in den Uffizien insgesamt, die ja auch den Palazzo Pitti und den Boboli-Garten umfassen, mehr als vier Millionen Besucher gehabt", sagte der deutsche Museumsdirektor Eike Schmidt.



Schmidt hatte 2015 als erster Ausländer die Leitung der Uffizien übernommen. Er führte ein neues Preissystem mit höheren Ticketpreisen in der Hauptsaison und niedrigeren Preisen in der Nebensaison ein.