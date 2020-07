"Monet.Orte" im Museum Barberini

Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Ausstellung "Monet. Orte" im Museum Barberini in Potsdam hat gleich am ersten Tag für einen Ansturm gesorgt. Mehr als 1.800 Online-Tickets seien für das Wochenende vorab verkauft worden. Die Schau ist dem Museum zufolge die bisher größte Monet-Ausstellung in Deutschland.



Die Präsentation geht Orten nach, die den französischen Maler Claude Monet inspirierten. Bis zum 1. Juni sind 110 Werke des Impressionisten zu sehen. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Denver Art Museum organisiert.