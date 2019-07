Der Brand im Museum für Moderne Kunst ist unter Kontrolle.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Ein Brand im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main ist glimpflich ausgegangen. Am späten Nachmittag war das Feuer nach Angaben des Kulturdezernats unter Kontrolle. Betroffen war demnach der Maschinenraum eines Aufzuges.



Verletzte gab es nicht, auch Kunstwerke wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Museum ist derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Brandursache ist noch unklar, auch zum Schaden am Gebäude gibt es bis jetzt noch keine Angaben.