Spotify: Musik-Streaming (Symbolbild) Quelle: dpa

Mit einer Milliardenklage geht ein Musikverlag in den USA gegen den Streamingdienst Spotify vor. Der Verlag Wixen Music Publishing, der unter anderem die Rechte an Songs von Neil Young, The Doors und Santana hält, wirft Spotify eine Verletzung seiner Urheberrechte vor.



Spotify soll Lieder verwendet haben, ohne Lizenzgebühren an Wixen abzuführen. Die Klage wurde in Los Angeles eingereicht. Songschreiber hätten am Erfolg von Spotify nicht fair teilgehabt, heißt es in der Klageschrift.