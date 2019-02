Das Schreiben habe er erst während der Arbeit an diesem Roman gelernt, sagt Bela B., der mit bürgerlichem Namen Dirk Felsenheimer heißt. Am Anfang habe seine Lektorin beim Verlag gesagt: "'Okay, ADHS-Literatur! Ich weiß nicht, ob ich damit was zu tun haben will'", so Bela B. Daraufhin habe sie ihm ein halbes Jahr Zeit gegeben. "Und dann begannen die Figuren plötzlich - das klingt sehr klischeehaft - zu leben und haben mir dann gesagt, wie es weitergeht."