US-Popstar Madonna beim Auftritt in Santiago de Chile. Archivbild Quelle: Felipe Trueba/EFE /dpa

Madonna, glühendes Sexsymbol und eine Verfechterin starker Frauen, feiert ihren 60. Geburtstag. Als Madonna Louise Ciccone geboren, gilt sie als erste Frau, die als Popstar die komplette Kontrolle über ihre Musik und das eigenes Image erlangte.



Alleine in den deutschen Charts konnte sie 62 Songs und 12 Nummer-eins-Alben platzieren, so viele wie keine andere Sängerin. Die Rock and Roll Hall of Fame beschreibt Madonna als "vollständig befreite Frau, die das Leben nach ihren eigenen Regeln lebt".