Warner Music will zurück an die Wall Street. Archivbild

Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Das Majorlabel Warner Music Group strebt eine Rückkehr an die Börse an. Der Musikkonzern, der Superstars wie Ed Sheeran, Bruno Mars und Cardi B unter Vertrag hat, reichte einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Warner Music gehört der Beteiligungsgesellschaft Access Industries des Milliardärs Len Blavatnik und war schon bis 2011 an der New Yorker Börse.



Wie viele Aktien Warner Music ausgeben will, blieb ebenso unklar, wie der Zeitpunkt, der angepeilte Emissionserlös und die Bewertung des Börsengangs.