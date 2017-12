Falk: Ich bin zuversichtlich. Die evangelische Landeskirche in Westfalen hat zum Beispiel einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. An der Evangelischen Pop-Akademie in Witten wird seit einem Jahr der europaweit erste Bachelor-Studiengang Kirchenmusik Popular angeboten. Ich habe dort eine Professur. Unsere Studenten bekommen eine klassische Ausbildung an der Orgel - aber eben nicht nur, Jazz- und Rockklavier gehört genauso dazu wie am Computer produzierte Musik. Das ist ein moderner Studiengang. Ich hoffe, dass damit ein erstes Dominosteinchen gefallen ist und demnächst mehr passiert. Obwohl ein katholischer Kirchenmusik-Kollege neulich zu mir sagte: "Das dauert bei uns bestimmt noch mindestens zehn Jahre."