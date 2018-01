Aber wohin fließt das Geld? Eine Studie der Beratungsfirma Ernst und Young schlüsselt das in einer Beispielrechung für Spotify auf. Von den 9,99 Euro behält der Dienst 21 Prozent (2,08 Euro). Das Plattenlabel bekommt 73 Prozent (7,32 Euro). Die restlichen 68 Cent gehen an die Musiker. Im Schnitt bekommt der Künstler - je nach Vertrag - pro gespieltem Song 0,0052 bis 0,0073 Euro. Kein Wunder also, dass die Musiker mit Streamingdiensten hadern, deren CDs nicht ein Millionenpublikum erreichen - und selbst dann reicht es manchmal nicht zum Leben.