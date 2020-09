Das Logo des Steaming-Musikdienst Spotify.

Quelle: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat im Jahr 2019 trotz Konkurrenz von Apple und Amazon noch mehr Nutzer gewonnen als geplant. Auch die Zahl der kostenpflichtigen Premium-Abos legte weiter zu, wie das Unternehmen in Stockholm mitteilte.



Im Gesamtjahr steigerte Spotify seinen Umsatz um fast 29 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Trotz steigender Umsätze steckt Spotify allerdings weiter tief in den roten Zahlen. Der Nettoverlust fiel mit 186 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr.