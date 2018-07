Die Migrationsforscherin Riem Spielhaus hält das "hohe" Szenario für äußerst problematisch. Die Forscher müssten wissen, dass sich alle auf die höchste Zahl stürzen würden, dabei sei das die am wenigsten Wahrscheinliche. Denn die 20 Prozent in Deutschland würden nur eintreten, wenn die Regierung die Grenzen ganz weit aufmache und Geflüchtete unkoordiniert einlassen würde. Aber in Deutschland und Schweden sei die Zuwanderungspolitik seit Sommer 2015 stark verändert worden. "Das ist in der Prognose völlig vernachlässigt - ebenso wie die Anpassung der Geburtenrate im Migrationskontext. Die neun bis elf Prozent sind also weit wahrscheinlicher - was die Forscher der Studie auch andeuten - aber das hört sich natürlich auch weniger dramatisch an und hat nicht so großes Potenzial auf Schlagzeilen."