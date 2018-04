Sachsens CDU diskutiert über Koalitionsvertrag in Dresden Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht für radikale Muslime keine Bleibeperspektive in Deutschland. Es gebe Muslime, die ihre Religion ohne Probleme lebten. "Den anderen aber, die ihre Religion über das Grundgesetz stellen, muss man klar machen: So kann man nicht in Deutschland leben", sagte Kretschmer der Funke-Mediengruppe.



Muslime, die sich einbringen wollten, müssten geschützt werden vor solchen, die einen radikalen Islam verträten, meinte der CDU-Politiker weiter.