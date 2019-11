Uiguren in Urumqi, China

Quelle: ap

Immer mehr Uiguren aus China haben in den vergangenen Jahren in Deutschland Asyl beantragt. Bis Ende Oktober haben 149 Menschen der muslimischen Minderheit erstmals Schutz gesucht - mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2018. Die Zahlen steigen seit 2016.



Die Daten hat der Mediendienst Integration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfragt. Angaben zur Volkszugehörigkeit sind aber freiwillig. Laut Menschenrechtlern wurden in China bis zu einer Million Uiguren in Umerziehungslager gesteckt.